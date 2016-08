Se billedserie Jørgen Nielsen, Elektro Center ApS fejrer 60-års fødselsdag den 30. august. Foto: Bodil Pinholt

Send til din ven. X Artiklen: Fødselar tager gerne ti år til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fødselar tager gerne ti år til

Ringsted - 27. august 2016 kl. 18:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

60 år: Jørgen Nielsen, Elektro Center ApS fylder 60 år, og det fejes med reception den 30. august.

Der bliver kippet med flaget hos Elektro Center ApS på Odinsvej tirsdag den 30. august, idet Jørgen Nielsen, den ene af indehaverne, fylder 60 år.

Jørgen Nielsen er den ene af det firkløver, der for godt 20 år siden etablerede Elektro Center ApS. Han er uddannet elektromekaniker til elværktøj og motorer og arbejdede hos Bosch i Ringsted. Da ejeren døde, skete der et ejerskifte, men den nye ejer gik konkurs. Derfor besluttede Jørgen Nielsen tillige med tre af sine kolleger at etablere Elektro Center ApS.

I dag er der kun Jørgen Nielsen og Arne Pedersen tilbage, for de to andre er gået på pension. Jørgen Nielsen har ikke planer om at gå på pension foreløbig.

- Jeg tager gerne ti år til, siger Jørgen Nielsen.

Inden for de næste ti år, skal han og Arne Pedersen dog finde ud af en måde at afhænde firmaet på. Aldersmæssigt er det kun et års forskel, så de skal finde ud af, hvordan fremtiden skal se ud for firmaet.

- Man skal tænke på det nu, det kan ikke nytte noget, at tænke på det, når man er 65 år, siger Jørgen Nielsen.

Han håber på, at der måske er en medarbejder, som er interesseret i at overtage firmaet, og at de dermed kan lave en glidende overgang.

Elektro Center ApS sælger, servicerer og reparerer al slags håndværktøj, monterer, reparerer og servicerer bilvarme, kølemaskiner og klimaanlæg. Virksomheden, der har 14 ansatte, kommer på byggepladser og reparerer elværktøj, og servicevognen kommer over hele Sjælland. Jørgen Nielsen tager sig af det administrative.

Jørgen Nielsen bor i Næstved. Det er her, han har sine rødder. Han føler dog, at han har mere tilknytning til Ringsted på grund af sit arbejde.

I fritiden har han et hus, som han bygger om og vedligeholder. Desuden holder han af at tage en tur på sin motorcykel. Han hygger sig også med at tage på ferie med sine to sønner. De har været på rundtur i USA.

Den runde fødselsdag bliver fejret på dagen med en reception på Benløse Kro klokken 13-16.

bodil