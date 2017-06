Dorte Grenaae, til venstre, Heidi Vestergaard Nielsen og Tina Langhoff foran klinikken på Mågevej 4. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Fodklinik på nye hænder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodklinik på nye hænder

Ringsted - 08. juni 2017 kl. 09:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bodil Pinholt

Heidi Vestergaard Nielsen overtager den 1. juli Dorte Grenaaes fodklinik på Mågevej 4 i Ringsted.

Den 18. maj er det 30 år siden Dorte Grenaae åbnede Klinik for Fodterapi i Ringsted. Mere end de 30 år i Ringsted kommer der imidlertid ikke til at stå på cv'et, for Dorte Grenaae har valgt at trække sig ud af kompagniskabet med Tina Langhoff.

Heidi Vestergaard Nielsen er ikke fremmed i klinikken, for hun har været indlejer i en periode på syv år. Efter den tid har hun været beskæftiget andre steder, de seneste tre år hos Shava med at lave sko, indlæg med videre.

- Heidi er dygtig til at se fejlstillinger, og kan give gode råd og vejledning, siger Dorte Grenaae.

Heidi Vetstergaard Nielsen har planer om, at hun vil til at tilbyde at lave indlæg i sit nyt virke.

- Det er der mange, der har brug for. Mange går rundt med smerter i fødderne, fortæller Heidi Vestergaard Nielsen.

Nogle går med smerter i ryggen, og så stammer de fra fødderne. Det kan rigtigt fodtøj og indlæg afhjælpe.

Mange går i forkret fodtøj. Specielt kvinder går i for små sko. Det er almindeligt at fødderne bliver længere med tiden, de kan vokse et til to numre.

Læs mere i Lokalbladet i næste uge.