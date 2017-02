Flygtningepres stopper nedrivning

Udsigten til at få tre boligblokke langs med Dronning Margrethesvej i Ringsted forbliver et drømmescenarium. Boligselskabet Sjællands har nemlig opgivet en nedrivning og nyopførsel af 117 lejeboliger ved Dronning Margrethesvej og Amtstue Allé. Det skyldes et afslag fra det tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

- Vi har aldrig syntes, at det var en god ide. Vi har aldrig gået ind for, at bygningerne skulle vendes ud mod vejen. Så, vi synes, det er godt, det ikke ender sådan. Det ville have givet et helt andet vejforløb, siger Peter Hyldgaard, der bor lige over for boligkomplekset.