Flere natteravne søges

Ringsted - 23. august 2017

En gåtur om natten med frisk luft og en masse feststemte unge mennesker, du kan hjælpe. Hvis det lyder som noget for dig, så hører Natteravnene i Ringsted gerne fra dig.

Den frivillige organisation, der vil sikre et trygt natteliv for festglade unge, mangler mellem fem og ti frivillige til at gå med rundt på fredage og lørdage.

Det fortæller formand for Natteravnene i Ringsted, Leif Marstrand.

- Det er efter min opfattelse en generel tendens, at det kan være svært at skaffe frivillige til foreningsarbejde. Men når man først får fat i frivillige til for eksempel Natteravnene, så synes de, at det er alle tiders. Så det handler om at få skabt den første kontakt og løbende gøre noget for de frivillige i foreningen, forklarer han.

Selv forstår han ikke, hvor for flere ikke vil med ud at gå om natten.

- Der er frisk luft, man møder en masse unge mennesker, der synes, det er fantastisk, når de møder os i byen og man møder en masse nye natteravne.

Han mener, at der fortsat er behov for Natteravne i Ringsted. Ikke fordi han betragter Ringsted som en urolig by, men fordi deres tilstedeværelse - ifølge Leif Marstrand selv - skaber tryghed for de unge.