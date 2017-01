Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Firma snydt for over 200.000 kroner

Ringsted - 26. januar 2017 kl. 10:22 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En medarbejder i et bilfirma i Ringsted var onsdag lidt for generøs, da der tikkede en mail ind, som umiddelbart så ud til at komme fra firmaets direktør.

I mailen blev der anmodet om straks at overføre 29.900 Euro til en konto i England. De cirka 222.000 kroner blev overført til den ønskede konto, uden at medarbejderne fattede mistanke om, at der var tale om et svindelnummer.

Senere onsdag viste det sig, at der var tale om bedrageri, da det var forbrydere, som havde lokket medarbejderen til at overføre pengene til en konto, der ikke tilhørte chefen.

Da svindelnummeret blev opdaget, blev Midt- og Vestsjællands Politi straks kontaktet.

- Politiet får med jævne mellemrum anmeldelse i stil med ovennævnte, og der er grund til at advare specielt firmaer mod, at ovennævnte fremgangsmåde er meget udbredt i visse kriminelle miljøer. Vi skal advare imod, at den type overførsler foretages, uden det først er kontrolleret hos den, der står som afsender, oplyser pressetalsmand i Midt- og Vestsjællands Politi Carsten Andersen.