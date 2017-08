Banedanmark har skrevet kontrakt med østrigske Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. Fra venstre mod højre: Martin Kulkacka, Head of Project Management International og Christian Hild, Head of Rail International fra Swietelsky Baugesellschaft m.b.H og Jens Ole Kaslund, projektdirektør og Steen Vedel Neuchs, anlægsdirektør i Banedanmark. Foto: Banedanmark

Send til din ven. X Artiklen: Firma fra Østrig skal lægge spor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Firma fra Østrig skal lægge spor

Ringsted - 04. august 2017 kl. 16:04 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver Swietelsky Baugesellschaft m.b.H fra Østrig, der skal bygge nyt spor på Falster samt forny eksisterende spor på flere dele af strækningen mellem Ringsted og Nykøbing F. Sporentreprisen er et led i den samlede opgradering af Ringsted-Femern Banen forud for åbningen af kyst-kyst forbindelsen til Tyskland

- Vi er rigtig glade for, at der har været massiv interesse om sporentreprisen på Ringsted-Femern Banen både fra danske og udenlandske entreprenører. Samlet set er det Swietelsky, der har leveret den bedste løsning i forhold til projektets krav om økonomi og udførelse, og vi ser frem til samarbejdet. Med underskrivelsen af kontrakten med Swietelsky har vi rundet en vigtig milepæl, da vi nu har underskrevet den sidste af de store kontrakter på Ringsted-Femern Banens første fase mellem Ringsted og Nykøbing F. Dermed er fundamentet på plads til at udføre opgaven med at opgradere denne del af banen, siger Jens Ole Kaslund, projektdirektør i Banedanmark i en pressemeddelelse.

Hos Sund & Bælt, hvis datterselskab finansierer anlæg og drift af opgraderingen af de danske landanlæg, er man også godt tilfredse.

- Vi har et naturligt fokus på at opnå den bedste pris for arbejdet, samtidig med at kvaliteten er optimal. En god kvalitet sikrer også, at driften af det færdige anlæg bliver billigere, hvilket samlet set betyder lavere udgifter i hele anlæggets levetid. Derudover giver det en mere stabil drift til gavn for de rejsende på strækningen, siger Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt.

Sporentreprisen indeholder samlet ca. 60 km nyt spor, etablering eller udskiftning af 52 sporskifter samt fornyelse på en stor del af det eksisterende spor. Til sporarbejdet skal der bruges i omegnen af 100.000 sveller. Arbejderne begynder i foråret 2018, og vil være færdige i løbet af sommeren 2021.

Opgraderingen af sporene på Ringsted-Femern Banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern.

Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne. Når sporet er helt færdigt vil det være muligt at køre med hastigheder op til 200 km/t på strækningen, hvilket i fremtiden vil gøre det muligt at rejse fra Nykøbing Falster til København på ca. en time. I dag er rejsetiden lidt over halvanden time.