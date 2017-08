Se billedserie Finn Andersen har lovet at føre en 9. klasse op til afgangseksamenen, inden han stopper helt på Byskovskolen i Benløse ved Ringsted. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Finn har nydt jobbet som skolelærer i 40 år

Ringsted - 14. august 2017 kl. 14:27 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks sygedage. Det er, hvad Finn Andersen har haft i de 40 år, han har været lærer på først Benløse Skole og nu - efter navneskiftet - Byskovskolen.

- Jeg kan næsten huske, hvornår det var, lyder det med et lille smil fra læreren, der nu kan skrive 40-års-jubilar på cv'et.

Udover at passe lærergerningen til punkt og prikke er han aktiv som byrådspolitiker i Ringsted for de Konservative og i flere foreninger. Men det må aldrig gå ud over skolearbejdet, pointerer han:

- Jeg vil helst undgå syge- og fridage af hensyn til eleverne. Derfor har jeg heller aldrig taget fri på grund af mit politiske arbejde.

Finn Andersen er født og opvokset på en gård i Fjellebro. Som 20-årig vaklede han mellem at overtage gården og blive landmand, få en militærkarriere eller tage en læreruddannelse. Sidstnævnte blev han rådet til af en ældre bror, som han så op til. Da en anden bror overtog gården, og en omflakkende tilværelse i militærets tjeneste ikke var så tillokkende for hjemmefødningen, besluttede han sig for at forfølge skolevejen.

Skønt borgerlig af sind fulgte han tidens strømninger. Det var derfor en lærervikar med skulderlangt hår, der tog imod sine elever den første skoledag. Noget, der i dag får ham selv til at trække på smilebåndet.

Det var dog ikke en specielt langhåret undervisning, Finn Andersen praktiserede. Han drømte om at give viden og lærdom videre til så mange som muligt, og han gik målrettet til værks.

I de 40 år har han mange gode minder. Men også et enkelt dårligt. For nogle år siden blev Finn Andersen fysisk overfaldet af en elev, der slog ham, så han forstuvede fire ribben. Oplevelsen var barsk, og det endte med en politianmeldelse.

- Dengang savnede jeg opbakning fra min daværende leder. Jeg mødte på arbejdet næste morgen, men der blev sagt: Jeg har ikke tid til at snakke om det, jeg skal til møde, men gå over til Birgit fra sfo'en, hun er god til den slags. Det var jeg skuffet over. Men jeg gik over til hende og fik grædt ud, fortæller han og tilføjer, at han senere modtog en undskyldning fra eleven.