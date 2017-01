Finn Andersen konservativ borgmesterkandidat

- Jeg er stolt over at være udpeget som partiets borgmesterkandidat og vil fra dag ét sætte fuld fart på min kampagne. Vi har i den forløbne tid markeret os med nogle stærke konservative mærkesager som nedsættelse af dækningsafgiften, kampen for at bevare handlen i bymidten og kampen for at sikre lokal ledelse på børne- og ungeområdet. Dette arbejde vil vi fortsætte også frem til valget.