Festivalmusik: Mørke, mystik og magi

Ringsted - 03. august 2017 kl. 17:22 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til det sidste knoklede scenefolkene med at hænge et sølv-agtigt kæmpegardin op bag det sted på Reaktorscenen, hvor en af danskrockens dybeste kvindestemmer, Hanne Boel, skulle være med til at åbne Ringsted-festivalen torsdag eftermiddag.

Regnvejret fik skylden for forsinkelser, men utålmodigheden meldte sig gradvis hos publikum, som kun har ståpladser i Reaktoren.

Ventetiden var dog ikke forgæves. Festivalen behøver ikke at bruge kassen på at hente Tina Turner eller Grace Jones, for at få dækket dét dybe toneleje, hvor pengene ligger - som salig Gustav Winckler forklarede det i sin tid.

På den sølvglinsende baggrund er Hanne Boel den sorte kat med de ni liv, som på magisk får et nyt come-back, hver gang man synes, at det er for længe siden, at man har hørt fra hende.

Det er af gode grunde hendes unikke stemme, der gør, at hendes noget introverte fremfærd alligevel når ind i sjælens afkroge. Torsdag eftermiddag havde hun ingen korpiger, og det viste for alvor, hvad hun selv formår - men hvis en ubefæstet tilhører sammenligner direkte med andre sangerinder, som har enten korpiger eller kreativ lydmand til at bakke sig op, kan Hanne Boel helt ufortjent godt virke udbrændt.

Lytter man efter - selv om lydmanden skruede vel meget op for Hanne Boels mandhaftige akkompagnement - fornemmer man tværtimod, at hun er som en stor dæmning, hvor man kun oplever de vandstråler, som ryger ud gennem turbirnehullerne i bunden - mens de helt store kræfter bliver holdt tilbage.

Koncerten forblev i det følelesesmæssige mørke med hittet Broken Angel, som den dag i dag har en dragende effekt på mystisk vis - mere gådefuld end åbenlys, som den er skruet sammen. Det faldt dog som vand på en gås, da Hanne Boel forsøgte at lancere Broken Angel som en sing-along-song, for et meget afdæmpet og derfor utaknemmeligt eftermiddagspublikum.

Siden 1980-erne har Hanne Boel været centrum i et insisterende lydbillede med masser af fyldige bas-toner og små prikker af diskant. Hun formår at samle nogle dygtige musikere omkring sig - men hun burde anskaffe sig en lydmand, der ikke mikser hendes egen røst helt ned i bunden af oplevelsen.

»Det eneste, der er brug for, er et lille håb - så skal vi nok klare den«, lyder en af hendes tekster frit oversat - og det er så sandt.

Hendes 12-tommer versioner af gode, almindelige popsange hører klart hjemme på intime natklubber, og torsdag eftermiddag var det ikke klart, hvilket segment blandt publikum, der egentlig blev sunget for.

- Jeg er sgu' min egen, sagde Piet Heins egocentriske kat - og det havde således været sjovere, hvis vilddyret i Hanne Boel var blevet sluppet lidt mere løs.

