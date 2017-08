Se billedserie Lis Sørensen er inderligheden i renkultur - i hvert fald når hun står på en scene. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Festival: Rockens melodiske muse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Festival: Rockens melodiske muse

Ringsted - 04. august 2017 kl. 16:54 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Lis Sørensen har stået på egne ben i mange år, så husker de fleste hende nok for at have været sammen med denne eller hin kollega i en eller anden musikalsk sammenhæng.

Så meget desto bedre er det, at Lis Sørensen tidligt fredag eftermiddag (sammen med sit band) helt alene fik Ringsted Festivals mudderpøl til at gynge så meget, at ingen kan være i tvivl om, hvad Lis Sørensen som musisk menneske selv står for.

Hendes sange ejer - også når de er mest up-tempo - balladens sørgmodige undertone, der på forunderlig vis klinger fint sammen med lyden af adskillige par Hunters i Ringsted Lystanlægs sortgrå mudder.

Og så forstår man jo godt, at sangerinden glæder sig over at være i Ringsted for første gang i fire år...

Og den glæde ville hun gerne dele med alle de tilstedeværende, som hun opfordrede til at værdsætte, at de var et sted med musik hele dagen, åbne barer - og et vejr der var ved at klare op.

Men der er meget mere end sådanne letkøbte bemærkninger i Lis Sørensen. Hun er en rytmisk arbejdsbi, helt uden dronningenykker, som holder sit band til tavlen, under den gamle devise »more rock less talk«.

Og legende let flyver hun derefter videre til sydamerikanske undertoner af den rendyrkede slags - men publikum havde tydelige problemer med at tralle i kor - sådan som man (så vidt vides) gør på det amerikanske subkontinent.

Mere latino var der over et nummer, hvor Lis Sørensen nærmest var tyrefægter over for den virtuose men ikke særligt muskuløse guitar-ekvilibist Per Frost, som senere skulle spille på selvsamme festival som en del af Gnags.

Det står klart for enhver, der var i Ringsted Lystanlæg tidligt fredag eftermiddag, at Lis Sørensen har et enormt bagkatalog, der også rummer en swing-musikalsk udgave af ældre-generationens forvandlingskugler. Der er så meget energi i den sang, at den kunne drive en rumfærge til start.

Men hos Lis Sørensen lander vi alle sammen igen. Blidt og harmonisk - men ikke uden udfordringer, for vi skal »finde ind til dig igen«.

Der havner vi - selvfølgelig - på grænsen mellem det symfoniske og det meditative. Og hvis dét lyder langhåret, så glem ikke, at det var der, publikum sang mest med.

Lis Sørensen var en gang et must på alle festivaler. Måtte det blive sådan igen.

relaterede artikler

TOTO leverede hitparade 04. august 2017 kl. 12:07

Billedserie fra første dag på Ringsted Festival 03. august 2017 kl. 23:27