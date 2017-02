Snart er det tid til at slå katten af tønden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Fem fastelavnskostumer du nemt kan lave selv

Ringsted - 16. februar 2017 kl. 10:05 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og bedsteforældre har de sidste par dage kunnet forberede sig til fastelavn på Ringsted Museum og Arkiv. Med lidt snilde, crepepapir og farverige fjer bliver der lavet fine masker og fastelavnsris.

Fastelavn falder næste søndag, og står man og mangler lidt inspiration til et kostume, som nemt kan laves derhjemme, så har vi samlet et par forslag til udklædning herunder:

Fem nemme fastelavnskostumer: Sommerfugl: Et par sorte, brune eller grå leggins og en trøje i tilsvarende farve kan gøre det ud for kroppen. Klip omridset af et par vinger ud i kraftigt pap og mal farverige sommerfuglevinger på. Sy eller lim to stropper på i midten, så vingerne kan sidde fast over skuldrene. Fastgør to sorte piberensere på en hårbøjle og sæt et par farverige perler i enderne.

Ridder: Klip en kappe ud af filt, for eksempel rødt, blåt eller sort, og sy et bånd eller et stykke velcro i halsen, så den kan lukkes. Klip et sværd og et skjold ud af kraftigt pap og sy en bred rem på indersiden af skjoldet, så det kan holdes op.

Dykker: Find et par sorte bukser, en sort trøje og et par store dykkerbriller. Mal to tomme halvanden liters sodavandflasker, for eksempel lyseblå eller gule. Tape dem sammen med kraftig tape og sæt en tyk snor fast i top og bund på begge flasker, så »dykkerflaskerne« kan hænge på ryggen. Snoren kan du sætte fast ved at lave et hul i bunden, føre snoren gennem hullet og lave en knude, så den ikke kan falde ud. I toppen kan snoren bindes fast.

Indianer: Tag et stort stykke stof og klip et hul til hovedet, så det ligner en poncho. Mal mønstre i forskellige farver på stoffet, læg en farverig krigsmaling i ansigtet og sæt en fjer fast i et pandebånd.

Robot: Skær huller til hoved og arme i en stor papkasse og beklæd den med sølvpapir. Sæt to piberensere fast på en hårbøjle og mal dem sølvfarvede eller brug sølvpapiret til at beklæde »antennerne«.