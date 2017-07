Se billedserie Borgere på Jyllandsgade kom selv med forslag til, hvordan man både kunne passe på de bløde trafikanter og samtidig bevare p-pladser, men de blev ikke hørt. - En fejl, siger konservative Finn Andersen nu.

Send til din ven. X Artiklen: Fem år efter protester bliver villaejere hørt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fem år efter protester bliver villaejere hørt

Ringsted - 13. juli 2017 kl. 12:41 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jyllandsgade i Ringsted er at betragte som en villavej, hvor beboerne og deres gæster har brug for at kunne parkere.

Derfor er det en meget dårlig ide at nedlægge parkeringsbåse for at give plads til fartsænkende midterstriber og -heller samt bredere cykelstier og fortove.

Sådan protesterede adskillige villaejere i Jyllandsgade tilbage i 2012, men de blev ikke hørt af politikerne.

Det gør de nu. - Når for eksempel posten skal aflevere pakker, eller håndværkere lave et stykke arbejde, har de ingen parkeringspladser til deres vogne. De er nødt til at holde på vejen, så de spærrer for trafikken. Jeg kan godt se, at det er et problem, siger Finn Andersen (K) til DAGBLADET Ringsted.

Finn Andersen sad selv i Klima- og Miljøudvalget, da det i sin tid blev besluttet at trafiksanere Jyllandsgade.

- Set i bagklogskabens lys var det ikke en god beslutning. Det er et eksempel på, at vi engang imellem kommer til at lytte for meget til dem, der har lavet planerne, og for lidt til borgerne, erkender Finn Andersen.

Derfor har Finn Andersen stillet forslag til de andre medlemmer af Klima- og Miljøudvalget om at få Jyllandsgade ført tilbage, som den var.

De øvrige medlemmer sagde dog nej.

- Forslaget er sat i bero nu, men det er ikke glemt. Nu må vi se, om vi i de kommende budgetforhandlinger kan få sat penge af til det. Det vil De Konservative i hvert fald få kigget på, siger Finn Andersen.