Farfar fik succes med billige blomster

- Man kan sige, at der findes to slags mennesker. Dem med hæle og dem med træsko, og når jeg går gennem byen, synes jeg, at jeg møder flere af dem med træsko, siger Svend Aage Andreasen, da DAGBLADET kigger indenfor i den nye butik, hvor der foruden et udstillingslokale til blomsterne også er et lokale med plads til gaveartikler og et rummeligt baglokale, hvorfra arbejdet med at binde buketter kan foregå.