Familie flygter fra hus med skimmelsvamp

Ringsted - 14. januar 2017 kl. 06:50

Camilla Achton har i efteråret lejet boligen på Haslevvej 93 og boet der med sin kæreste Christian og sin datter Carli på 4 år. Men i november måtte de flytte, for Camilla Achton er gravid, og huset er ikke et, man vil byde en nyfødt baby. Skimmelsvamp voksede frem i vindueskarme og bag fodpaneler, flere vinduer er utætte og de blev syge af at bo der.

En nabo fortæller, at der på 20 år har været mindst 25 lejere, og flere af dem kan berette om problemer med fugt og skimmelsvamp. Nu ønsker Camilla Achton at advare andre mod at leje huset, fordi udlejeren ikke gør noget ved problemet.

Udlejeren er Søren Hansen, og han mener, at problemerne skyldes, at huset er for tæt, og der bliver luftet for dårligt ud.

Søren Hansens advokat oplyser, at der er lavet en rapport af tømrer Lars Olsen, der konstaterer, at problemerne skyldes manglende udluftning.

Hverken Camilla Achton eller en anden tidligere lejer, der oplevede de samme problemer for fem år siden, er af den opfattelse.

Ringsted Kommune besøger i næste uge huset med en ekstern konsulent for at udtage prøver.