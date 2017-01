Se billedserie Områdeleder Erik Bruun Rasmussen fra Region Øst holdt nytårstalen. Foto: Dan Qvitzau

Falckstation udvider med reddere

Ringsted - 03. januar 2017 kl. 11:47 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Siden sidste nytårsparole er vi blevet lidt færre her på stationen. I februar stoppede Falck med at levere hjemmepleje i Ringsted Kommune. Heldigvis fik langt de fleste af de ansatte hurtigt job hos den nye leverandør, forklarede områdeleder for Region Øst, Erik Bruun Rasmussen ved årets nytårsparole på Falck-stationen i Ringsted.

Områdelederen tilføjede blandt andet i sin tale:

- I assistance-afdelingen hos de røde biler har året været præget af tilpasninger og ændringer også for den enkelte. Der er ikke tvivl om, at det forgangne har givet en del bump på vejen, bump man gerne havde været foruden. Dette marked er præget af meget hård konkurrence, en konkurrence der har givet store udfordringer, og som kræver, at man tænker anderledes og handler, selvom det gør ondt. På den positive side hører, at vi har genvundet kontrakter på Øresundsbroen og med Dyrenes Beskyttelse, der er investeret i nye køretøjer, der er kommet nye kolleger til, og nogle har været rejst ud for at prøve noget andet, men er vendt tilbage. Så selvom forandringens vinde blæser er noget dog ved det gamle. Og af statistikken fremgår det tydeligt at der har været travlhed hos de røde vogne i Ringsted.

- Også i ambulance-området har året været præget at travlhed. Her er travlheden endda en del større end i assistance. Regionens ændrede sygehusstruktur har betydet at vi transporterer patienterne længere og dermed bruger mere tid på vejen. De gode kolleger, der er søgt til Sjælland fra Region Syddanmark, har virkelig været en stor og nødvendig hjælp i den daglige drift. Alle trækker med i den øgede aktivitet og på det seneste kan vi mærke, at det nye tiltag med mandskab og vogne. der udelukkende tager sig af den Planlagt Liggende Sygetransport, har aflastet de ambulancefolk, som så kan håndtere de akutte patienter.