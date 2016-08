Personalet har det med at blive længe i Valdemarskolens tandplejeklinik. Edel Fredskov Jensen (tv) har været klinikassistent i 36 år. Det har Käthe Grüel Larsen været i 37 år, og i dag er det 40 år siden, at Peter Vermehren Jensen begyndte i kælderen som tandlæge. De husker alle tre, dengang mundskyllevand med flour fik nogle børn til at være på randen af opkast og røde piller afslørede, om børnene havde børstet tænder ordentligt. Foto: Anders Ole Olsen

Færre huller i elevernes tænder

Torsdag er en festdag på Valdemarskolen. Ringsteds allerførste skoletandklinik fylder hele 60 år, og overtandlæge Peter Vermehren Jensen fejrer, at han har været med i de 40 af årenene.100 års jubilæum er ellers værd at gøre stads af, men overtandlægen og hans trofaste klinikassistenter har valgt at markere dagen med fælles frokost for alle kollegerne fra de kommunale tandplejeklinikker i Benløse, på Dagmarskolen og Campusskolen, og i formiddag var der en lille sukkerfri godbid klar til de af skolens børn og ansatte, der havde lyst til at komme forbi klinikken i en af skolebygningernes kælder.