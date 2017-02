Få og fasthold dygtige medarbejdere

Ringsted: Ringsted Erhvervsforum og Ringsted Kommune er gået sammen om at arrangere en konference med fokus på, hvordan virksomheder kan rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft. På konferencen sætter centrale aktører fra Dansk Industri, Ingeniørforeningen, REG LAB og uddannelsesmiljøerne i Region Sjælland spot på strategier og nye initiativer, der kan hjælpe virksomheder med at tiltrække dygtige ansatte. Der vil også være mulighed for at komme i dialog med en række uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere, der kan formidle kontakt mellem virksomheder og potentielle medarbejdere. Fokus ligger primært på industri- og produktionsvirksomheder, men alle brancher og interesserede er velkomne til at deltage. Konferencen afholdes onsdag den 22. marts klokken 15:30 til 19:00 i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55. Tilmelding skal ske inden torsdag den 16. marts klokken 15:00 til Ringsted Erhverv på telefon 57628200 eller e-mail: efkcenter@ringsted.dk. Det er gratis at deltage, men ved udeblivelse opkræves et gebyr 300 kroner.