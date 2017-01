For Matthias Palmelund handler mad om at sprede velsmag, glæde og liv. Privatfoto

Ernæringsassistent-elev vil til tops

Ringsted - 22. januar 2017 kl. 08:33 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Ringsted Kommune er der 75 elever, og de kan deres kram. Sidste år vandt en SOSU-assistentelev fra Ringsted Kommune således DM i skills i sit fag, og igen i år er der måske en Ringsted-elev øverst på skamlen.

Matthias Palmelund er til daglig ernæringsassistent-elev i Ringsted Kommunes centralkøkken, MadhuZet Zahles, og han er blandt de 10 udvalgte ernæringsassistent-elever, der skal dyste til årets DM i skills.

- Jeg ser det som en stor ære. Det er jo ret stort. Bare det at blive spurgt er jo helt vildt sejt, siger Matthias Palmelund.

I disse uger har han travlt på skolen med at forberede sig til danmarksmesterskabet, hvor han skal lave syv retter mad.

- Det er en kæmpe mulighed, og jeg kommer til at lære så meget af det her forløb. Det er en erfaring, jeg kan bruge, når jeg skal videre, siger han i en pressemeddelelse.

Til daglig står han op klokken 04 om morgenen for at være i Ringsted klokken 06.30, hvor han laver mad til plejecentre og ældreboliger i Ringsted Kommune. Og selv om det er mørkt og koldt, når han står op, så er der ikke noget med at blive liggende under den varme dyne.

- At lave mad driver mig så meget, så det er der slet ikke noget af. Jeg sætter en stor ære i at lave mad. Man tilfører virkelig et andet menneske en glæde ved at servere god mad for dem, siger han.

For mange mennesker kan måltiderne være højdepunkter, og for ældre borgere er maden særligt vigtig, så de får den rigtige ernæring. For Matthias Palmelund handler mad derfor om at sprede velsmag, glæde og liv.

- Jeg synes, det er fantastisk, at man kan sprede så meget glæde med en lille tallerken. Følelsen af at man kan være samlet omkring en lille tallerken og den glæde, det spreder, er jo helt fantastisk, uddyber Matthias Palmelund.

De 10 deltagere i DM i skills for ernæringsassistent-elever skal i de indledende runder - som en case - lave mad til en international høj- eller efterskole. De fem bedste går videre til finalen lørdag den 28. januar.