Enigt byråd skrotter områdeledelse

Det skete på et ekstraordinært byrådsmøde, hvor det blandt andet blev understreget fra flere sider, at gevinsten ved at indføre en af de tre foreslåede modeller ikke stod mål med de negative konsekvenser, som mange forældre, medarbejdere og bestyrelser har påpeget i de i alt 103 høringssvar, der er indsendt til kommunen.

Endelige valgte politikerne at bakke op om, at børne- og ungeområdet bliver holdt ude af budgetforhandlingerne for 2018 for at skabe ro på området, så der i stedet kan blive tid til at diskutere, hvordan man i stedet for kan forbedre forholdene i daginstitutioner og på skoleområdet. Det skal ske i et tæt samarbejde med forældre og personale. Der skal både tages udgangspunkt i de mange gode forslag i de indkomne høringssvar og i nye ideer, der dukker op i løbet af processen.