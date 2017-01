Teknisk direktør Johnny Hauskjold Christensen har haft sin sidste arbejdsdag i Ringsted Kommune. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

Enigt byråd fyrer teknisk direktør

Ringsted - 19. januar 2017 kl. 09:59 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet i Ringsted Kommune besluttede i aftes i enighed »at indgå en gensidig aftale om fratrædelse« med teknisk direktør Johnny Hauskjold Christensen.

Forud for byrådsmødet var der holdt et møde i økonomiudvalget med samme enstemmige resultat, oplyser borgmester Henrik Hvidesten (V).

Johnny Hauskjold Christensen skal i henhold til sin kontrakt have halvandet års løn i forbindelse med en fyring. Han har haft sin sidste arbejdsdag i Ringsted Kommune.

Medarbejderne i den tekniske afdeling på Rønnedevej i Ringsted er her til morgen blevet orienteret af Henrik Hvidesten og kommunaldirektør Jacob Nordby. De øvrige medarbejdere har kunnet læse nyheden på kommunens intranet.

Jacob Nordby er konstitueret i den nu ledige stilling, hvilket Jacob Nordby i øvrigt også var før ansættelsen af Johnny Hauskjold Christensen, der kom fra en stilling i Sorø Kommune.

»Byrådet indgår gensidig aftale om fratrædelse med direktør.

Byrådet i Ringsted Kommune besluttede onsdag den 18. januar 2017 at indgå en gensidig aftale om fratrædelse med direktør Johnny Hauskjold Christensen.

»Johnny Hauskjold Christensen kom i november 2013 til en Teknisk Forvaltning med store udfordringer. I perioden frem til i dag er det lykkedes at skabe et bedre arbejdsmiljø og sygefraværet har i en længere periode været på vej ned. Han har også været med til at »sætte skibe i søen«, der kommer til at præge Ringsted Kommunes udvikling fremover. Men den nødvendige tillid er ikke længere til stede, og derfor har vi indgået en gensidig aftale om fratrædelse. Og det er en fratrædelsesaftale, der er defineret i forlængelse af de vilkår for fratrædelse, som ligger i ansættelsen som direktør i kommunen«, siger borgmester Henrik Hvidesten:

»Samtidig er det vigtigt for mig at fastslå, at vi har fuld tillid til ledere og medarbejdere på det tekniske område i kommunen«.

Kommunaldirektør Jacob Nordby er konstitueret som direktør for de tekniske områder indtil videre. Byrådet vil i øvrigt vurdere, om der kan ske ændringer i den fremtidige organisering således, at direktionen kan indskrænkes til fra fire til tre direktører. Det sker på baggrund af byrådets såkaldte hensigtserklæring om, at »Når en direktør fratræder, vil byrådet vurdere behovet for genansættelse i lyset af den aktuelle situation i organisationen«, står der i kommunens pressemeddelelse.