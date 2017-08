I weekenden var der loppemarked på Amtstue Allé. Samtidig benyttede beboerne lejligheden til at udtrykke deres frustration over planerne om at åbne vejen for gennemkørende trafik. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Enhedslisten trækker støtte til åbning af Amtstue Allé

Ringsted - 30. august 2017 kl. 09:01 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu et parti har valgt at gå imod åbningen af Amtstue Allé i Ringsted. Efter Konservative trak sin støtte til projektet i sidste uge, er det nu Enhedslisten, der springer fra.

- Enhedslisten har været åbne for, at der blev udarbejdet forslag til, hvordan der kan ske en åbning for gennemkørsel på Amtstue Allé i Ringsted. De sidste skitseforslag viser dog, at uanset hvilke løsninger, vi vælger, er der væsentlige gener for beboerne i området. Forudsætningerne smuldrer og vi mener ikke længere, der er belæg for at støtte arbejdet, siger Enhedslistens Jan Jakobsen i en pressemeddelelse.

Partiet mener ikke, der i dag er noget, der tyder på, at der er mulighed for en opblomstring af det tidligere center i Nørregade, hvilket var en af forudsætningerne for gennemførelsen af planerne. Planerne kunne også være understøttet af en gennemgribende renovering af bygningsmassen i Margrethegården. De forudsætninger er heller ikke længere til stede.

- Da man i første omgang begyndte at tale om åbning af Amtstue Allé var hensigten at genere en interesse for Ringsted bymidte, når mere end en million mennesker besøger Ringsted Outlet årligt. En væsentlig forudsætning var et virksomt og attraktivt center i bymidten, der kunne virke tillokkende og bringe besøgende videre ud i bybilledet. Det er kuldsejlet. Det er under de forudsætninger svært for os at argumentere for, at det er netop på Amtstue Allé, der nu er brug for en åbning. Jeg mener, det er svært at gennemskue de konkrete trafikmæssige konsekvenser af en åbning på baggrund at det materiale, der ligger, påpeger Jan Jakobsen.

Det, der har slået hovedet på sømmet for Enhedslisten er, at man begynder at undersøge en ensretning i området, som leder ud af byen - nøjagtigt det modsatte af alt, der kunne have givet rimelig mening.

- Det får os til at stille spørgsmålet: hvad er den egentlige dagsorden med det forvaltningsarbejde, der er sat gang i? Det gør os i høj grad usikre - og det tager vi nu konsekvensen af. Som politikere har vi en forpligtelse til at lytte til borgerne. Den proces, der har været omkring borgerinddragelse i området, lader meget tilbage. Det har efterladt borgerne med en forståelig frustration. Det bliver nærmest pinligt på baggrund af byrådets vedtagelser om, hvordan vi møder borgerne. Som det er i øjeblikket, forekommer projektet at være kørt helt af sporet. Det bør ikke tvinges igennem blot for ikke at tabe politisk ansigt, tilføjer Jan Jakobsen.

