Formodentlig en kobling af helligdag og høj sol holdt folk væk fra Grundlovsdagen hos Venstre foran Sct. Bendts Kirke. Der kom dog trods alt et godt halvt hundrede tilhørere.

En lille skare fejrede grundloven

Ringsted - 05. juni 2017

At tale pænt til hinanden, at holde op med at tage facebooks hårde tone med ud i virkeligheden, at hylde frivilligheden og fællesskabet også på landet, at bruge Grundlovens rettigheder til at imødegå terrorens trusler:

Venstre i Ringsted markerede grundlovsdagen på plænen foran Sct. Bendts Kirke med taler af borgmester Henrik Hvidesten (V), formand for landsbyforum Dorte Lau Baggesen og regionsrådskandidat Timo Jensen.

De talte for en forholdsvis lille flok deltagere, som ikke fyldte helt ud på alle de opstillede stole.

Borgmester Henrik Hvidesten mindede i sin tale tilhørerne om, at vel har vi grundlovssikret ytringsfrihed i Danmark, men det betyder ikke, at man kan sige hvad som helst, hverken på facebook eller ude i virkeligheden.

- Måske noget af facebookverdenen er ved at snige sig ud i virkeligheden. I Ringsted Kommune har vi for nylig lavet en trivselsundersøgelse. I forhold til mobning er der sket en kraftig stigning hos medarbejderne. Det er ikke mobning fra kolleger eller chefer. Nej, det er den mobning, som medarbejderne føler sig udsat for i deres møde med borgerne. Det kan ikke passe, at medarbejdere, som går på arbejde for at servicere alle os almindelige borgere bliver mobbet, så jeg synes faktisk, det er på tide, at vi alle tænker os om, når vi taler med hinanden, sagde Henrik Hvidesten.

Dorte Lau Baggesen talte om fællesskaber, foreninger og frivillige ildsjæle, ikke mindst i landområderne i Ringsted Kommune.

I det store og hele oplever hun en god tone og forståelse mellem landsbyrådene og politikerne. Det går dog ikke altid lige godt med embedsmandsværket.

- Udfordringerne opstår, når de frivillige ildsjæle med flyvske ideer, store armbevægelser og korte tidshorisonter møder et kommunalt embedsværk med regler, procedurer, lange sagsgange og andre prioriteringer, sagde Dorte Lau Baggesen blandt andet.

Timo Jensen talte blandt andet om, at Grundloven holder endnu, fordi den rummer mange paragraffer, der skal forebygge, hvad danskerne oplevede af uretfærdigheder under anden verdenskrig.

- Det kan ske igen. Det kan ske ved, at vi bøjer fortolkningen af Grundloven for at tilfredsstille nogle voldelige ekstremister. Det kan ske ved, at vi ændrer på fortolkningen af religionsfrihed, for at tilfredsstille nogle voldelige ekstremister. Det kan ske ved, at vi alle bare stiltiende ser på, mens stramning af reglerne, udvidelse af overvågningen, og registreringen af afvigere, tager til, sagde Timo Jensen