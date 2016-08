En glad dag på flere fronter

Ingen tvivl om, at Jens Kruse kan sit håndværk. Foruden sin store viden om snapsefremstilling og de gode smagsprøver delte Jens Kruse også ud af et hav af snapseanekdoter til stor morskab for de mere end 30 besøgende.

Heidi Holck gav udtryk for, at Nordea-fonden var rigtig glad for at kunne støtte dette lokale fuglereservat, som er en god naturperle for foreningen, lokalsamfundet og de mange besøgende. Også Heidi Holck fik mulighed for at få en herlig snapsesmagsprøve.