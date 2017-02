Ringsted-forfatteren Ib Georg Ipsens læsere kan tilsyneladende godt lide at sove længe. Først ved halv-to tiden lørdag eftermiddag kom der således for alvor gang i salg og signering af bøger. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

En enkemand mellem liv og død

Ringsted - 18. februar 2017 kl. 16:48 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag formiddag signerede Ringsted-forfatteren Ib Georg Ipsen sin nye bog »Man kan hvad man skal« hos Bog & Idé i Ringsted.

Han fortæller i bogen om, hvordan han konstant insisterede på at bevare håbet, selv om først den ene og så den anden elskede ægtefælle blev dødeligt syg.

Det hører til sjældenhederne, at en enkemand på denne måde skriver om sine følelser, og at det har kunnet lade sig gøre for Ib Georg Ipsen, har da også den helt særlige baggrund, at han altid har skrevet dagbog - ikke lige vedholdende i alle livets faser, men »100 procent« i hans koners sygeperioder.

Så udgangspunktet var i orden, da overlæge Gudrun Neumann fra Odense Universitetshospital foreslog ham at skrive en bog.

- I dagbøgerne fortæller jeg sandheden, mens det gør ondt. Mange går rundt og spekulerer på, hvordan de skal holde rede på deres løgne. Men det er vigtigt for mig at være ærlig, betoner den 68-årige forfatter, hvis seneste ægtefælle netop på denne lørdag ville være fyldt 71 år - hvorfor Ib Georg Ipsen var omkring kirkegården med en buket.

Ud over Odense Universitetshospital sender han en venlig tanke med tak for god behandling til Roskilde Sygehus og Falck.

Det hører med til historien, at det bestemt ikke har været nemt for Ib Georg Ipsen at få udgivet sin bog. I en tid hvor reality-stjerner og straffede personer kan få trykt banale pamfletter, så var fonde, organisationer og forlag utilnærmelige over for Ib Georg Ipsen.

- Det var først og fremmest, fordi jeg ikke er kendt. Men mit slægtstræ viser ellers, at jeg er i familie med Kong Christian IV, siger han med dét glimt i øjet, som han haft hårdt brug for.

Igen var det en kvinde, nemlig lekor Vibeke Østergaard, som fik banet vejen til forlaget Vita i Jylland - og så blev den 65 sider store bog sendt i trykken.

Omfanget er givetvis klogt valgt, for statistikken viser, at mange voksne mænd er romanforskrækkede, og at det overvejende er kvinder, der læser tidens trendy murstensromaner på 4-500 sider.