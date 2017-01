Se billedserie Kandidaterne gik op i deres rolle.Foto: Jens Wollesen

Elever tænker på dødshjælp og straf

Ringsted - 31. januar 2017 kl. 14:48 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse dage er der valgkamp over hele landet. Den er skudt i gang af statsminister Lars Løkke Rasmussen, men omhandler kun de ældste elever i 670 skoler landet over.

På Sct. Josephs Skole i Ringsted fik eleverne i 8. og 9. klasse tirsdag besøg af repræsentanter fra de politiske ungdomspartier. Ungdomspolitikerne havde på forhånd fået at vide, hvilke mærkesager de unge på Sct. Josephs Skole havde koncentreret sig om, og det var noget af det, de først gik i gang med at tale om. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

En af eleverne på tilhørerrækkerne forklarede, at man i klassen havde arbejdet med mærkesagen Aktiv Dødshjælp, og at hans gruppe havde lavet en kampagne for aktiv dødshjælp.

Det kom efterfølgende frem, at alle partier i panelet var for aktiv dødshjælp.

- Det kan ikke være rigtigt, at hvis man har en dødelig sygdom skal man ikke have lov at afslutte på værdig vis. Så vi går ind for aktiv dødshjælp, sagde Venstre Ungdoms Christopher Trung Paulsen.

Det gav anledning til venskabeligt drilleri fra Liberal Alliances repræsentant Mikael Jørgensen, der også var fortaler for aktiv dødshjælp:

- Jeg er glad for, at Venstres Ungdom også nævner det. Problemet er, I skal stemme på moderpartiet, og Venstre går ikke ind for aktiv dødshjælp, det jeg er ked af at sige.

Da diskussionen handlede om højere straf var paneldeltagerne knapt så enige:

- Undersøgelser har vist, at man får meget lidt eller intet ud af at straffe hårdere. Jeg ville hellere sætte mig ned over for gerningsmanden og fortælle, hvilken indflydelse det har haft for mit liv end at give hårdere straffe, og så vil jeg hellere bruge penge på at rehabilitere folk, sagde Saxe Wagner fra Alternativets Unge.