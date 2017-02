Se billedserie Køen var lang, da 6.klasseeleverne servede snacks til Søholmskolens trivselsdag. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Elever og lærere til kamp mod mobning

Ringsted - 07. februar 2017 kl. 17:09 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndmassage, fodmassage og en gåtur i det fri. Det er bare nogle af de aktiviteter, som Søholmskolen i Jystrup nord for Ringsted mandag indbød eleverne til at deltage i. Anledningen var, at skolen havde arrangeret den årlige trivselsdag, og det vendte op og ned på elevernes skema.

De mange aktiviteter havde forskellige mål for øje, men der var alligevel en klar bagtanke med morskaben. Det fortæller lærer og trivselsansvarlig i lærergruppen Helle Bülow-Olsen.

- Børnene skal lære hinanden at kende på tværs af klasserne - på den måde kan de nemlig bedre lege sammen i frikvarterene, og samtidig gør det, at de små ikke er bange for de store. Det giver mere tryghed for de mindste, forklarer hun.

Som afslutning på trivselsdagen havde Søholmskolen inviteret den københavnske teatertrup Batida på besøg. Ideen med at afslutte dagen med et brag var, at børnene på den måde fik en fælles afslutning på trivselsdagen.