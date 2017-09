Elever kom i sandhedens tjeneste

- Vi er ude for at fortælle dem noget super vigtigt, og vi fornemmer, at de unge virkelig gerne vil deltage. Der er nogle, der siger, at de unge ikke vil noget, men det passer jo ikke. Vi oplever, at de kommer med fantastiske kommentarer og deltager i diskussionen, når vi præsenterer dem for de her emner, fortæller Erkan Özden, der til daglig er vært på TV-Avisen.