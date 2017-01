Elever er klar til valgkamp

Selvom danske unges politiske kompetencer og viden om demokratiet generelt er høj, så viser undersøgelser, at de unge alligevel er usikre på, om de er dygtige nok til at deltage i folkestyret. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at valgdeltagelsen er markant lavere blandt unge vælgere end den øvrige befolkning. Derfor nedsatte Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Valgretskommissionen, der bl.a. foreslog et landsdækkende Skolevalg som et tiltag til at fremme unges valgdeltagelse.