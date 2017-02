Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ekstra byrådsmøde skal finde nye veje for skoler

Ringsted - 25. februar 2017 kl. 10:51 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at et flertal af Ringsteds kommunalpolitikere har opgivet planen om såkaldt områdeledelse for skoler og dagpasning, er det store spørgsmål: Hvad så nu?

Der er tilsyneladende ikke lagt op til, at »aben« skal sendes videre til det nye byråd. Sådan må man i hvert fald tolke det faktum, at der på tirsdag aften er indkaldt til et ekstraordinært møde i Ringsted Byråd med følgende udgangspunkt:

»Målsætningen er, at eventuelle ændringer besluttes i oktober 2017 - og kan gennemføres fra skoleårets start 2018/19«.

Politikerne og embedsfolkene vil dykke dybt ned i de mange høringssvar, der er kommet - og måske vil man tage helt nye forslag ind. Til gengæld vil Børne- og Undervisningsudvalget blive holdt ude af budgetprocessen, så udvalget hverken skal komme med omstillingsforslag eller driftsønsker.

Resultatet skulle gerne blive, at man bevarer de eksisterende dagtilbud og skoler i lokalområderne, at antallet af medarbejderressourcer tæt på børnene øges, og at man »understøtter mulighederne for at skabe progression i de faglige resultater, som lige nu ligger under landsgennemsnittet«.

