Se billedserie Mads Bjerre Christensen tilbyder fuld service - blandt andet alle fremvisninger af boligerne. Foto: Dan Qvitzau

Ejendomsmægler uden dyrt kontor

Ringsted - 01. august 2017 kl. 12:28 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag tirsdag den 1. august får Ringsted, i skikkelse af Mads Bjerre Christensen, officielt en lavpris-ejendomsmægler, som er med i kæden Min Bolighandel.

Det er en kæde, hvor mægleren ikke har noget dyrt kontor i byen og ikke annoncerer i aviserne. For at holde salæret nede, annonceres der alene elektronisk.

Den nye mand på markedet i Ringsted (hvor han dog startede i ejendomsmæglerfaget i 2013) hedder Mads Bjerre Christensen.

Han er bosat i Sorø, men efter en aftale med sin derværende kollega Hanne Steenberg har han kastet sig over Ringsted, som både er sjovere og mere spændende.

For det første er der i Ringsted Kommune i kraft af centraliseringen en stor afveksling mellem land og by, for det andet blev det solgt 500 boliger i 2016 alene i Ringsted Kommune.

- Ringsted er på vej opad, fastslår den 25-årige mægler, hvis fokus er parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.

Skulle der komme en erhvervskunde forbi for at sælge sin ejendom, kan Mads Bjerre Christensen dog også godt tage imod - for så kan han hente opbakning hos erfarne folk i sin kæde.

Det samme gælder finansiering. Min Bolighandel er uafhængig af de store finansgiganter - men er der er alligevel en kunde med et uopfyldt finansieringsbehov, er der en varm linje til Sparekassen Kronjylland.

Det var efter, at Mads Bjerre Christensen havde solgt fem ejendomme i Sorø, at hans kollega dér foreslog, at han kastede sig over Ringsted.

Kæden Min Bolighandel er baseret på elektronisk kommunikation, og den satser på at være landsdækkende inden for ti år, fortæller Mads Bjerre Christensen.

- Vi har faste lave salærer, og kæden har en høj kundetilfredshed. Og så er vi ikke underlagt et strengt koncept. Vi kan være os selv, tilføjer Mads Bjerre Christensen.

Han har allerede været så småt i gang på det seneste, men nu skal der for alvor samles på ejendomme til salg. Skiltene med »Til salg« skal være klar, og firmabilen skal pakkes ind i reklamer for virksomheden, så der kan komme fart over feltet.