Ecco Tour på Skjoldenæsholm

Igen i går vil det være muligt at se golf på meget højt niveau, når Ecco Touren den 2.-4. august afvikler »Made in Denmark Qualifier« på Skjoldenæsholm Golf.

Et felt på 144 professionelle spillere fra hele Norden kæmper her om at løse billet til senere på sommeren at spise kirsebær med de helt store golfstjerner i den store Europa Tour turnering, Made in Denmark, som spilles i Himmerland.