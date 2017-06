Dygtig speedway-kører er klar til VM

I 2013 kørte han for sidste gang på 50cc, og det blev et godt år for her gik Rune hen og blev Danmarksmester.

I Julen 2016 gik en af hans store drømme i opfyldelse. Han blev udtaget til det danske landshold, og er her under vingerne på den tidligere verdensmester Erik Gundersen og Henrik Møller.

Speedway er en rigtig dyr sport, og Rune Thorst har mange udgifter til grejet og rejser, men takket være nogle trofaste sponsorer og et Fritids job i Yamaha Store i Ringsted kan han få det til at hænge sammen. Uden sponsorerne ville det ikke være muligt for Rune at udleve sin store drøm om en dag at blive professionel speedway-kører.