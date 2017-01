Sådan ser det ud, når man går på virtuel husjagt. Foto: Huskompagniet

Drømmehuset kan nu vælges med store briller

Ringsted - 15. januar 2017 kl. 19:54 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted: Virtual reality har fået sit helt store gennembrud og er nu ikke længere en del af fremtiden. Også når vi foretager en af livets største investeringer - nemlig valg og køb af drømmeboligen.

Indtil nu er Virtual Reality (VR) mest blevet set i sammenhæng med gaming og undervisning, men snart vil det være langt mere udbredt, fordi virksomheder i højere grad begynder at bruge den nye teknologi.

Det gælder også for HusCompagniet, hvor potentielle huskøbere nu kan komme helt inden for i deres nye hus, selvom det endnu ikke er bygget. Virksomheden, der har en afdeling i Ringsted, er klar til at gøre udstillingshusene og senere plantegningen levende gennem et sæt briller.

Det betyder, at man som huskøber allerede nu kan slippe for at pakke den store udflugtstaske og rejse landet rundt for at se de forskellige huse. En proces, der både kræver tid og masser af energi og overskud. Med et sæt VR-briller på næsen kan man guide sig selv gennem de forskellige typer af huse og dermed vælge, hvilke udstillingshuse man vil bruge energi på at se i virkeligheden.

- Virtual reality giver os mange nye muligheder for at yde god service for vores kunder. Inden for meget kort tid er vi klar til at præsentere vores kunders plantegning med VR-teknologi. Det giver en rigtig god forståelse for, om størrelsen på de forskellige rum er, som man ønsker, om de rigtige fliser er valgt til badeværelset, og om vinduerne er placeret præcis der, hvor du får den bedste udsigt, siger koncernchef Steffen Baungaard fra HusCompagniet.