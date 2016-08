Send til din ven. X Artiklen: Dømt 65-årig så børneporno på udgang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt 65-årig så børneporno på udgang

Ringsted - 26. august 2016 kl. 14:41 Af Thomas Rye og Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da en 65-årig mand torsdag fik ét års fængsel for besiddelse og videreformidling af børneporno, var det en skærpende omstændighed, at han er dømt tre gange før.

I et tilfælde så han endda børneporno på udgang fra fængslet, mens han afsonede en dom for børneporno.

I 2009 fik manden dom på fem måneders fængsel i Retten i Sønderborg for besiddelse og videreformidling af børneporno.

Han blev løsladt med en prøvetid på to år og flyttede til Ringsted, skriver DAGBLADET Ringsted.

Kun tre måneder efter prøveløsladelsen afslørede tysk politi ham i at besidde 54 børnepornofilm og videreformidle mindst to af dem.

I 2012 kostede det manden dom nummer to.

Allerede under afsoningen af sin anden dom for børneporno, brugte manden flere af sine dage på udgang fra fængslet på igen at se børneporno.

Han lejede sig ind på en fuldstændig sagesløs campingplads nær Ringsted og brugte en fælles computer, som alle campister - herunder børn - havde adgang til.

På computeren downloadede han i alt 10 billeder og to film med børnepornografisk indhold.

Det, at manden fortsatte med at se børneporno, mens han afsonede en straf for samme kriminalitet, talte som skærpende omstændighed i Retten i Roskilde, da han fik dom nummer tre i august 2013.

I Retten i Holbæk til den fjerde dom torsdag forklarede manden blandt andet, at det var et uheld, han kom til at uploade børnepornofilm til en fildelingstjeneste.

Den forklaring troede retten ikke på.

- Med din baggrund er det her en verden, som du ikke er ubekendt med. Du må have indset, at de video­sekvenser, du uploadede, kunne ses af andre. Der er ikke tale om mange eller lange videosekvenser, du har delt, men indholdet er særdeles groft, hvorfor retten er enig i, at der er tale om skærpende omstændigheder, forklarede dommeren.

Den 65-årige modtog dommen.