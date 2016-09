- Det er meget tydeligt, at Ringsteds virksomheder har taget et ansvar på sig, fortæller formanden for Ringsted Erhvervsforum, Jeanette Amdal. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Dobbelt så mange ledige er nu i praktik

Ringsted - 07. september 2016 kl. 10:21 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år indledte Ringsted Kommune og Ringsted Erhvervsforum et samarbejde, der skulle få flere ledige i virksomhedspraktik eller fleksjob. Samtidig var målet at finde flere sprogpraktikplader til nytilkomne flygtninge.

Målet var at skaffe 160 ledige en virksomhedspraktik, og heraf skulle de 35 være sprogpraktikker for nytilkomne flygtninge. I år er der indtil videre oprettet 346 nye praktikpladser. Det er over en fordobling af sidste års antal praktikpladser.

I 2015 var der i alt 20 sprogpraktikker for flygtninge, mens der i år indtil nu er skabt 27 nye sprogpraktikpladser.

- Vores opgørelser viser, at de nye sprogpraktikker ikke bliver oprettet på bekostning af indsatsen over for kommunens øvrige borgere. Tværtimod er det lykkedes at skabe et markant løft i antallet af private virksomhedspraktikker i samme periode, siger Susanne Frydenlund, der er chef for Arbejdsmarkedscentret i Ringsted Kommune, i en pressemeddelelse.

Ifølge Susanne Frydenlund er virksomhedspraktik en god indgang til arbejdsmarkedet for de ledige:

- Gennem samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum kan vi styrke indsatsen overfor borgerne, og vi ved, at det er de virksomhedsrettede tilbud, der virker bedst. For ved at få en kort tilknytning til arbejdsmarkedet, bliver det lettere for ledige at få et job igen, siger Susanne Frydenlund.

Centerchef Jeanette Amdal, der er formand for Ringsted Erhvervsforum, siger:

- Virksomhedspraktikkerne er af afgørende betydning for kommunens beskæftigelsesindsats, og med mere end en fordobling i antallet af de praktikker, er det meget tydeligt, at Ringsteds virksomheder har taget det ansvar på sig.