Direktør: Lystanlægget er klar om 10-20 dage

Ringsted - 16. august 2017 kl. 09:17 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag havde Ringsted Kommune gennemgang af Lystanlægget sammen med Ringsted Festival, og festivalen er nu i gang med at genetablere det grønne område, hvilket er festivalens ansvar ifølge aftalen med Ringsted Kommune.

Der kom store mængder regn under Ringsted Festival, og derfor kan oprydningsarbejdet tage lidt længere end normalt.

Selv om det kort efter festivalen kunne virke voldsomt ved første øjekast, er Ringsted Festival og Ringsted Kommune overbeviste om, at skaderne på Lystanlægget bliver udbedret.

- Vi har i fællesskab med Ringsted Festival besigtiget Lystanlægget, og vi er trygge ved, at det bliver genetableret efter festivalen. Hverken Ringsted Kommunes rådgiver eller festivalens rådgiver er bekymret over skaderne. Afhængig af vejret forventer vi, at Lystanlægget vil være genetableret om cirka 10-20 dage, siger Tine Christiansen, der er ny direktør for de tekniske områder i Ringsted Kommune.

I den næste tid skal der blandt andet skrabes et lag jord væk fra dele af stiarealet, og efterfølgende bliver der lagt slotsgrus. Der vil også blive sået nyt græs på cirka halvdelen af græsarealet i Lystanlægget. Visse steder er der stadig meget vådt, og de områder skal tørre lidt mere, før der bliver sået græs.

- Stierne har høj prioritet, og de vil blive lavet hurtigt af festivalen. Når der alligevel skal arbejdes på stierne, benytter Ringsted Kommune lejligheden til at løfte kvaliteten på dele af stiforløbet. Forbedringerne af stierne er et arbejde, der alligevel skulle have været gennemført, påpeger Tine Christiansen.

Ved mandagens gennemgang manglede Ringsted Festival desuden at gøre den almindelige oprydning helt færdig. Festivalen er i gang med at finkæmme campingområdet og parkeringspladsen for papirstumper, strips og lignende. Derudover er der noget jord, en container og andet, der skal køres væk. Det arbejde, forventer festivalen, er færdigt i løbet af onsdag eller torsdag.

Arbejdet med at reetablere Lystanlægget får ingen konsekvenser for gennemførelsen af de kommende arrangementer i Lystanlægget. Den 26. og 27. august er der eksempelvis Stafet for Livet i Lystanlægget, og det arrangement kan gennemføres som planlagt.

Om fire uger vil Ringsted Kommune og Ringsted Festival igen gennemgå Lystanlægget for at sikre, at alting er, som det skal være.

