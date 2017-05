Se billedserie Teknik-entreprenøren Caverion har som en af de første i branchen fået udviklet en speciel HSE-app til smartphone og tablet. PR-foto

Digitalisering hindrer ulykker

Ringsted - 28. maj 2017

Ringsted: Sikkerhed har høj prioritet hos Caverion, der har udviklet sin egen app, som skal gøre sikkerhedsarbejdet enklere og nedbringe antallet af arbejdsulykker blandt koncernens 1.000 danske medarbejdere.

På teknikentreprenørens servicecenter i Ringsted er den mobile app modtaget med stor begejstring, og distriktschef Hanne Bruun Rendsborg ser digitaliseringen af sikkerheden som en konkurrencemæssig fordel.

Gennem årtier har danske virksomheder, fagforeninger, organisationer og offentlige instanser arbejdet målrettet på at nedbringe antallet af arbejdsulykker og uheld på arbejdspladserne.

Der er indført stribevis af tiltag, der ifølge Arbejdstilsynets seneste årsrapport har medvirket til at nedbringe antallet af arbejdsulykker fra godt 44.000 i 2010 til godt 42.000 i 2015, hvilket svarer til et fald på fem procent.

Men det fælles mål på arbejdsmarkedet er, at tallet skal meget længere ned. Dels er der skarp lovgivning på området, dels er det en god forretning at skabe sikre og trygge rammer for sine medarbejdere.

Dét er man bevidst om hos den internationale teknikgigant Caverion, der beskæftiger 17.000 medarbejdere i 12 lande, heraf altså 1.000 fordelt på godt 20 lokationer i Danmark, herunder også Ringsted, fremgår det af en pressemeddelelse.

Koncernen designer, producerer, driver og vedligeholder tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur - og den tekniske virksomhed har igangsat en række målrettede tiltag, der hver for sig og tilsammen skal bringe Caverion i front inden for arbejdsmiljø og -sikkerhed.

- Som en seriøs aktør skal du tage ansvar for sikkerheden for dine medarbejdere. Vores HSE-motto er, at »i Caverion arbejder vi sikkert, ellers arbejder vi ikke«, siger Neda-Maria Kaizumi, der er HSE-manager i Danmark og Norge, hvor de to landes organisationer udgør én division i den internationale koncern.

HSE er den internationale betegnelse for »Health, Safety and Environment«, altså »sundhed, sikkerhed og miljø«.

Neda-Maria Kaizumi står i spidsen for implementeringen af en række værktøjer, der skal opfylde koncernens målsætning om »nul arbejdsulykker«.

Caverion Danmark-Norge har som en af de første i branchen fået udviklet en speciel HSE-app til smartphone og tablet.

Dermed er digitaliseringen konkret med til at øge sikkerheden.

- I forbindelse med introduktionen af app'en er der blandt andet indført såkaldte »Toolbox-talks«, der er en sikkerhedssamtale på ti-femten minutter for at kortlægge specifikke risici, før man begynder på en opgave. Disse samtaler guides gennem app'en, og de virker. Blot et halvt år efter introduktionen er antallet af ulykker i Danmark faldet fra 27 til 14 i første kvartal, hvis man sammenligner antallet fra i år med antallet i de tre første måneder i 2016, konstaterer Neda-Maria Kaizumi.