Diabetesforening i god gænge

Ringsted - 05. februar 2017 kl. 19:28 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Diabetesforeningens generalforsamling med tilhørende foredrag gik rigtig godt, fortæller arrangørerne.

Der var knap 50 deltagere, som mødte op i Anlægspavillonens havestue til en aften i Diabetesforeningens tegn. Generalforsamlingen gik planmæssigt. Der var dog en ting, der var rigtig ærgerlig. Man mangler stadig en anden-suppleant. Efter konstitueringen ser bestyrelsen sådan ud:

Formand Kirsten Bøgh Andersen, næstformand Birthe Jensen, kasserer Finn Juul Christoffersen, sekretær Bente Thanning Lenschau, bestyrelsesmedlem Hanne Birgit Hansen, og første-suppleant Preben Larsen.

- Det kan godt være, at vi kommer til at mangle lidt arbejdskraft, men så håber vi, at der træder nogle frivillige til, siger Kirsten Bøgh Andersen.

Aftenen sluttede af med et rigtigt godt foredrag af Anne-Mette Armtorp Burchardt. Hun er livsstilskonsulent, lærer og diabetiker - og fortalte om sine oplevelser i forbindelse med det første U-turn projekt med Chris MacDonald, hvor hun var en af deltagerne.

Det har været en barsk og sjov oplevelse, og Anne-Mette forandrede sit liv fuldstændig efter dette projekt, og hun er ikke faldet tilbage, selv om det nu er omkring fem år siden. Det er lidt pudsigt, at der netop i denne periode sendes det andet U-turn projekt 2. Det er igen med Chris MacDonald, og denne gang er det kun for diabetikere. Hvis man vil ændre sin livsstil, så er det rigtig godt at tage på vandretur i bjergene, men trapperne på Møns Klint kan også bruges. Man skal gå op og ned ad de trapper, så mange gange men overhovedet orker. Hvis man bor i lejlighed, kan trappen også være en god motion, op og ned - gerne mange gange om dagen. Men det allervigtigste er at spise sundt, varieret og ofte, men ikke så meget ad gangen.

Og så skal man huske, at hvis man giver sig selv et realistisk mål, »så go for it«. Det er vigtigt, at man ikke giver op.