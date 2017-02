Shelterpladsen i Vrangeskov danner rammen skovturen den 15. februar. Privat foto

Det kan du opleve onsdag

Ringsted - 14. februar 2017 kl. 18:00 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vrangeskov byder på skovtur med forskellige oplevelser onsdag den 15. februar klokken 10-13.

Her kan man opleve træfældning, lære at snitte, bygge et fuglehus samt holde varmen ved bålet.

Desuden vil det være muligt at bygge et fuglehus eller et fuglefoderbræt sammen med Ringsted Kommunes Grønne Guide Lars Berndt. Arrangementet begynder klokken 10 ved shelterpladsen i Vrangeskov. Det er muligt at parkere på parkeringspladsen nord for Haraldstedvej.

Som optakt til fastelavnssøndag den 26. februar har Børnehjørnets værksted på Ringsted Museum og Arkiv, Køgevej 41 åbent for hele familien.

Her er mulighed for at lave fastelavnspynt og personlige masker af de materialer, der ligger klar til brug.

Børnehjørnet har åbent onsdag den 15. februar klokken 13-15. Der er almindelig entré, og børn under 18 år har gratis adgang. Materialepris per deltager udgør et mindre beløb.

Ringsted Museum og Arkiv har almindeligt åbent denne dag fra klokken 11.00-16.00.

I Ringsted Outlet kan børnene den 15. februar gratis hente et fastelavnsris.

Det bliver udleveret i Lego Wear, så længe lager haves.

Sporvognstoget Valdemar kører denne dag mellem klokken 12.00 og 16.00 i Ringsteds gader.

Ringsted Svømmeland har den 15. februar udvidet åbningstiden. Billetsalget åbner klokken 10.00.

Galleri Frem, Tinggade 11, har åbent fra klokken 14.30-17.30.

Onsdag den 15. februar viser Kino, Tinggade 9, følgende film: »Vaiana« klokken 13.00, »Far til fire på toppen« klokken 15.00, »Lego Batman filmen« klokken 16.45, »Alle for tre« klokken 18.45 og »Fifty Shades - I mørket« klokken 20.30.