Se billedserie Selvom gennemsnitsalderen er høj blandt de frivillige i Røde Kors' møbelbutik, bliver der stadig slidt og slæbt. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

»Det handler om at give noget igen«

Ringsted - 26. februar 2017 kl. 10:14 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rundt omkring i rummet hænger der ni bornholmerure. På gulvet står der sofa efter sofa, og på væggene hænger der Picasso-plakater i flere størrelser.

Der er nok at vælge mellem, når man besøger Røde kors' møbelbutik på Rønnedevej 10 i Ringsted. Og spørger man frivillig Per Petersen, der står for den daglige drift af møbelbutikken, så går det den rigtige vej.

- Vi har fået godt gang i butikken, og det har været positivt, fortæller Per Petersen, der sammen med en lille håndfuld andre frivillige både løfter, slæber og passer butikken.

Per Petersen har altid gerne ville hjælpe andre. Han var spejder som barn, og besøgsven i Ældre Sagen i 19 år.

De sidste fem år har han været frivillig i Røde Kors, hvor han nu slår sine folder omkring møbelbutikken.

Han er også en del af frivilligrådet i Ringsted, hvor han er med til at forme den frivillige indsats i Kommunen.

- Jeg synes at man er forpligtet til at hjælpe andre, hvis man kan, lyder forklaringen på det mangeårige sociale engagement fra Per Petersen, der uddyber:

- Det handler også om at holde sig i gang. Ellers synker man sammen. Jeg tror simpelthen ikke, at mennesket er skabt til at sidde stille. Og hvis man så kan gøre en forskel, imens man laver noget, så er det jo godt, fortæller den 71-årige møbelmand, der altid har foretrukket den frivillige indsats frem for pjank.

- Da jeg arbejdede, ville jeg også hellere være besøgsven, end jeg ville ud og spille golf, fortæller han med et grin.

Det er dog ikke alt, der kører på skinner for Røde Kors' møbelbutik.

Alle de frivillige, der bakser omkring med de tunge møbler, er nemlig omkring 70 år gamle, og de trænger til, at nogle yngre kræfter giver en hånd med.

- Vi har det problem, og det er vores største problem, at det er svært at finde frivillige. De unge vil gerne hjælpe, i et par timer hist og her, men de er svære at få til at binde sig, forklarer Per Petersen, der gerne ser, at møbelbutikken i fremtiden har åbent mere end to dage om ugen.

Lige nu er der bare ikke mandskab til det.