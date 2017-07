Blandt de større CO2 projekter kan nævnes Byskovskolen, hvor der er arbejdet med at udnytte overskudsvarmen fra krematoriet på billedet her. Pressefoto

Der udledes stadig mindre CO2

Det er et meget tilfredsstillende resultat, da udledningen er faldet mere end de to procent om året, der er kravet for at være Klimakommune - lyder kommunens egen konklusion i et nyhedsbrev.