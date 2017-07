Dennis tror dårlig mad har gjort ham syg

- Vi tror, jeg kan være blevet udsat for madforgiftning på Tatami. Vores tese er, at det kan være de muslinger eller lignende, som jeg spiste, der har været dårlige. Det kan have medført toksin-forgiftning, men lægerne har endnu ikke været i stand til at give os en konkret årsag eller diagnose. Jeg har aldrig været så syg før. Jeg har altid været hårdfør og har blandt andet tidligere klaret mig gennem mine ni år som professionel soldat uden helbredsmæssige problemer, påpeger Dennis Søfeldt.

Lægerne er efter et langt og grundigt udredningsforløb ikke afvisende over for Bente og Dennis Søfeldts teori om toksinforgiftning, men lægerne mangler fortsat at finde afgørende beviser for, at det er det, der gør, at Dennis Søfeldt er blevet indlagt akut fire gange på enten Køge eller Roskilde Sygehus, fordi hans organer har bukket under på skift.