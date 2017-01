Se billedserie Line Christensen fra Ringsted træner hver dag op til DM i Skills. Privatfoto

Denne menu skal sikre sejr til DM i Skills

Ringsted - 06. januar 2017 kl. 06:23 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver en pærevælling. Line Christensen fra Ringsted skal i slutningen af januar kæmpe om at blive kåret til Danmarks bedste ernæringsassistent, når der er DM i Skills i Gigantium i Aalborg. Og på hendes menu står der altså pærevælling.

En kold og nyfortolket version, der bliver mere som gelé.

Desserten er en af syv retter, hun skal lave over to dage, og forberedelserne er derfor i fuld gang. Du kan se hele menuen nederst i artiklen.

Siden hun i september vandt skolemesterskabet og kvalificerede sig til DM og i november blev udlært, har hun været i intens træningslejr på skolen i Roskilde, i hjemmet i Ringsted og på arbejdet hos Det Danske Madhus i Køge.

- Næsten hele tiden laver jeg noget, der har med min træning at gøre, siger Line Christensen.

Opskrifter og råvarelister er afleveret.

Gør det for oplevelsen

Hun har en mentor i form af en faglærer på skolen, der har hjulpet med at finde på opskrifter.

Der er brug for originalitet inden for de to emner 'nordisk tapas' og 'det grønne køkken', hvis Line Christensen skal gå slå sine 11 konkurrenter.

Hun ved, de også er dygtige.

- Jeg tager det meget stille og roligt, men jeg er også meget spændt. Det er oplevelse, der kan give mig en masse ballast. Jeg vil selvfølgelig gerne opnå et godt resultat, men jeg gør det især for oplevelsen, siger hun.

Er dommerpanelet vilde med hendes syv første retter torsdag og fredag, så kan hun gå videre til den endelige finale lørdag.

Sker det, så tager familien også til Nordjylland og hepper.

Udhulet skinkeinderlår

Når niveauet skal være højt, så betyder det også, at Line Christensen bliver nødt til at udfordre sig selv. Og en af de retter, som har krævet ekstra øvelse er et udhulet skinkeinderlår.

Under temaet 'Det grønne køkken' gælder det om at minimere madspild, og derfor bliver inderlåret udhulet uden at blive skåret i og derfter fyldt op med eget kød og savoykål.

Og det er altså ikke helt nemt at lave sådan en udhuling, understreger hun.

Kommer hun til lørdagens finale, ved hun blot, at hun skal lave en klassiker i både den klassiske og i en nyfortolket version.

Retten trækker de først på dagen.

DM i Skills varer fra den 26.-28. januar.

Her er Line Christensen menu, der består af syv retter fordelt på to dage. Temaerne er givet på forhånd. Under det grønne køkken har hun valgt at kombinere det danske og det indiske køkken.

Torsdag: Nordisk tapas

Appetizer: Jordskokkechips med peberrodscreme pyntet med purløg

Forret: Bagt rødbede med pocheret rødspætte, hjemmerøget gedeost og syltet havtorn

Hovedret: Nakkekam med selleripuré, eddikekogt perlebyg og sprøde svær

Dessert: Nyfortolket pærevælling med karamelpynt

Fredag: Det grønne køkken

Forret: Samosa med daaldip

Hovedret: Udhulet skinkeinderlår serveret på rød- og hvidkål vendt på panden, kartofler vendt i sesam og koriandersalsa

Mellemret: Havre-hørfrøgrød med havtorn og tørrede frugter.