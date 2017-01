Se billedserie Michael Birkkjær Lauritsen vil hægte den globale og lokale udvikling sammen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Debat kan bremse populisme

Ringsted - 22. januar 2017

Af Ulla Jensen Den nye leder af LOF Ringsted hedder Michael Birkkjær Lauritsen. Han er 40 år og bosat på Nørrebro. Efter et turbulent år i oplysningsforbundet skal den udefrakommende nye leder nu prøve at få LOF tilbage på sporet. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Den nye leder er særdeles godt fagligt rustet til jobbet. Han er cand.mag i historie og europastudier fra Aarhus Universitet. Derudover har han været med til at starte internetmagasinet rØST med fokus på Østeuropa op, lige som han i en årrække har arbejdet som projektleder i det nationale oplysningsforbund DEO (Demokrati i Europa Oplysningsforbundet).

Han har både studeret i Polen og været ansat på en danske ambassade i Polen. Herved voksede hans interesse for Østeuropa, russiske forfattere og debat som oplysende og demokratisk middel til at fremme forståelsen for andre samfund end ens eget.

- Jeg ville gerne skabe en samtale for at øge vidensniveauet og prøve at bekæmpe de fordomme, der var om Østeuropa, siger han.

Det lykkedes i høj grad med rØST, der på den ene side var og er et con-amore-projekt for folk, der i forvejen interesserede sig for Østeuropa, og på den anden side nåede ud i mainstream-medierne.

Den samme oplevelse havde han i oplysningsforbundet DEO, hvor det gennem blandt andet er lykkedes at tiltrække mange mennesker til foredrag om EU, der ellers traditionelt har haft svært ved at fange danskernes interesse.

Den mission tager han med sig til Ringsted.

- Som oplysningsforbund skal vi forsøge at gøre samfundet klogere. Det er en god medicin mod at få populister til magten og mod at vores politikere bliver ligeglade og træffer forkerte beslutninger. Og hvis det kræver skæve arrangementer, hvor kulinariske oplevelser blandes med et oplysende foredrag, er det fint, siger Michael Birkkjær Lauritsen.

Han har flere gange oplevet, at arrangementer, man forventede få tilhørere til, endte med stor tilstrømning. Mange danskere interesserer sig faktisk for europæiske og globale forhold, ikke mindst i disse år, hvor globaliseringen for alvor slår igennem og sætter markante spor i det politiske landskab i Europa såvel som på verdensplan.

Og folk kommer ikke kun, når et kendt ansigt står med en mikrofon i hånden.

- Min kæphest er, at det ikke behøver at være en Mikkel Beha til 50.000 kroner, der får folk til at komme. Jeg kunne godt tænke mig at få folk i tale, der ikke nødvendigvis præger debatten, men som ved en hel masse. Det handler om at pakke oplægget rigtigt ind, siger han og tilføjer, at han dog på ingen måde skyr kendte oplægsholdere.

Han forestiller sig, at lokale virksomheder og foreninger kan være med til at skabe en ny form for debatmøder.

Store temaer som klimaets tilstand, vores syn på fødevarer eller arbejdsmarkedets frie bevægelighed kan tage udgangspunkt i Kværkeby Fuglereservat, en lokal restaurant eller en stor arbejdsplads som Danish Crown, som deltagerne samtidig kan få en rundvisning i.

På samme måde er der i disse år stor folkelig interesse for, hvordan det nuværende banksystem skal udvikle sig. Her er der allerede et arrangement på vej. LOF samarbejder med Sparekassen Sjælland om et debatarrangement, der tager afsæt i spørgsmålet: Hvad vil vi med bankerne?

Kommunalvalget er et andet oplagt debattema, som den forventningsfulde skoleleder ser forude i en kommune, der har gjort positivt indtryk:

- Jeg synes, der er gode forudsætninger. Jeg har fået virkelig godt indtryk af Ringsted som en stærk kommune, hvor der sker noget, og hvor folk er engagerede. Jeg mærker en ro omkring mig, og jeg føler stor opbakning, siger Michael Birkkjær Lauritsen.