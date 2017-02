Dansk Folkeparti deler vandene

Lørdag var der generalforsamling hos Socialdemokratiet i Ringsted. Her blev Ole Hækkerup, tidligere retsordfører for partiet, overdænget med spørgsmål vedrørende en måske fremtidig alliance mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Ole Hækkerup lagde dog vægt på, at en reel alliance mellem de to partier, stadig ligger langt ude i fremtiden.

- Hvis vi kan bruge Dansk Folkeparti til at trække politikken i den rigtige retning, så synes jeg, at vi bør gøre det, lød det fra Ole Hækkerup.

Flere af de fremmødte medlemmer mente dog ikke, at det var muligt at samarbejde med Dansk Folkeparti. Sadik Topcu, der er byrådsmedlem og genopstiller til byrådet for Socialdemokratiet, var ikke enig i, at det er fordelagtigt at samarbejde med Dansk Folkeparti.