Se billedserie Fie Mortensen og Daniel Sundgaard stiller begge op i bagerfaget. PR-foto

Danmarks bedste kager på vej

Ringsted - 16. januar 2017 kl. 19:41 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted: Som altid er der godt gang i køkkenerne på ZBC i Ringsted, men i et af dem er der en helt speciel stemning. Her forbereder bagere og konditorer sig til DM i Skills - danmarksmesterskaberne for erhvervsuddannelser. Konkurrencen er hård, og der trænes intensivt op til den afgørende dyst.

Finalerne for DM i Skills ligger nemlig lige rundt om hjørnet. Sidst i januar skal to bagere og tre konditorer repræsentere ZBC og forsøge at vinde titlen som Danmarks bedste elev. Det er en hård konkurrence, der kræver meget at de ambitiøse elever, som lige nu stort set træner i døgndrift på ZBC i Ringsted. Alle har de taget fri fra arbejde for at kunne fokusere 100 procent på denne konkurrence.

- Lige nu er der ikke tid til meget andet end at træne og sove. Men det er okay, for vi har taget fri og sørget for, at der ikke er andet at tænke på. Og så lærer vi sindssygt meget ved at være med. Vi lærer både en masse teknikker, og så får vi noget erfaring, som vi kan tage med os videre, fortæller Fie Mortensen og Daniel Sundgaard, der begge stiller op i bagerfaget.

I konditorkonkurrencen er forholdene en smule anderledes end mange af de andre fag. Da ZBC er den eneste skole i landet, der færdiguddanner konditorer, bliver det en lokal kamp om trofæet. Der er udtaget tre dygtige elever, der skal op imod hinanden. To af de tre elever træner lige nu i Ringsted, og selvom de ved, at der kun er en, der kan gå derfra som vinder, er stemningen både god og hjælpsom.

- Vi lærer at arbejde og tænke selvstændigt i sådan en proces som denne. Vi må stole på, at det vi har udtænkt, og det vi laver det er godt nok. Man skal bare blive ved med at kæmpe, også selvom der er noget, der fejler. Derfor er det også rigtig godt at have intensiv træning her på skolen, hvor vi kan lægge alt andet fra os. Så kan vi prøve tingene af, så vi er klar, når startskuddet lyder, siger Louise Madsen og Nicoline Vinding, der er to af de tre konditorer, der skal kæmpe om at blive Danmarks bedste konditorelev.

DM i Skills kommer til at foregå i Gigantium i Aalborg den 26.-28. januar.

Det er en konkurrence, hvor de dygtigste unge inden for det enkelte fag viser deres evner. Dermed bidrager de til øget fokus på erhvervsuddannelserne, fremhæves det i en pressemeddelelse.

Selve konkurrencen løber over tre dage, hvor der arbejdes under tidspres foran et stort publikum. Opgaverne er skruet sammen, så man inden for det enkelte fag får afprøvet et bredt udsnit af kompetencer.

I alt 290 unge fra erhvervsuddannelserne er tilmeldt dette års DM i Skills, og hele 40 forskellige fag er repræsenteret, hvilet er det højeste antal nogensinde.

Bagerne fra ZBC er Daniel Sundgaard fra Den helt rigtige bager i Lyngby og Fie Mortensen fra Dejers konditori i Sorø.

Konditorerne er Nicoline Vinding fra Lagkagehuset København - Louise Madsen fra Lagkagehuset i Fredericia - og Lærke Bysted Nielsen fra Langenæs Bageri i Aarhus.