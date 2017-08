Danish Crowns nye nathold i Ringsted giver øget service

Foto: Anders Ole Olsen

Ringsted - 31. august 2017 kl. 15:09 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med oprettelsen af et nathold til slagtning på Danish Crowns slagteri i Ringsted er der åbnet mulighed for at lave faste aftaler med en gruppe andelshavere om udlevering af grise fra søndag til torsdag i tidsrummet fra klokken 22.00 til klokken 03.00, mod et yderligere tillæg på tre kroner per gris.

- Det nye nathold i Ringsted gør det muligt at servicere et udsnit af Danish Crowns kunder, der efterspørger fersk grisekød fra grise, som er slagtet dagen før leveringen hos kunden. Det er en dag tidligere end hidtil. Bagsiden ved natslagtning er dog, at nogle andelshavere skal have hentet grise sent om aftenen og først på natten. I stedet for at det går på skift, har vi besluttet, at vi gerne vil belønne de andelshavere, der på fast basis vil tage tjansen om natten, forklarer Asger Krogsgaard i en pressemeddelelse.

Danish Crown arbejder hele tiden for at gøre afregningsreglerne så enkle og letforståelige som muligt. Derfor vil der fra næste uge ikke længere være et fradrag for afhentning af grise i dagtimerne. Samtidig vil udlevering af grise i tidsrummet fra klokken 18.00 til 06.00 kompenseres med tre kroner per gris.

- Det er absolut ikke nogen revolution af vores afregning, men det er vel mere logisk at betale ekstra til dem, der leverer grise på skæve tidspunkter, end det er at tage fra dem, der leverer om dagen, siger Asger Krogsgaard, der er næstformand for Danish Crown Pork.

Hidtil har der været et fradrag på tre kroner per gris for afhentningen i dagtimerne mellem klokken 06.00 og 18.00, mens der ikke har været fradrag for udlevering af grise i tidsrummet fra 18.00 til 06.00.

De nye regler er gældende fra den 3. september.

