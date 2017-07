Danish Crowns afdeling i Ringsted, der producerer specialprodukter til det japanske marked, kan forvente at få mere at se til, efter der er indgået en ny handelsaftale med Japan. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Danish Crown får gavn af Japan-aftale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danish Crown får gavn af Japan-aftale

Ringsted - 06. juli 2017 kl. 15:28 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frihandelsaftalen mellem EU og Japan giver grobund for en markant vækst i eksporten af grisekød til Japan. Danish Crown eksporterer i år grisekød for over 3 mia. kroner til Japan, og det tal forventes at stige nu. Det kan blandt andet skabe flere arbejdspladser på slagteriet i Ringsted.

Læs også: 200 nye arbejdspladser på Danish Crown

- Frihandelsaftalen giver bedre muligheder for at eksportere specialiserede og højt forædlede produkter til Japan. Det er et marked, hvor vi med udgangspunkt i en produktion på vores slagteri i Ringsted allerede har fodfæste i Japan. Nu handler det om at løfte salget og komme endnu tættere på vores kunder, og heldigvis ved vi allerede nu, at interessen er der fra japansk side, siger Group CEO i Danish Crown Jais Valeur i en pressemeddelelse.

Eksporten af grisekød fra Danmark til Japan begyndte i midten af 70'erne og tog for alvor fart op gennem 80'erne. Hidtil har et kompliceret japansk toldsystem begrænset mulighederne for at udvikle samarbejdet med de japanske kunder.

- Det er er en aftale, der på alle måder er positiv for Danish Crown. Vi ser muligheder for at eksportere mere. Vi tror på bedre priser for vores produkter til glæde for de danske landmænd, og så er det min klare forhåbning, at vi over tid kan skabe et sted mellem 100 og 300 nye arbejdspladser i Danmark, siger Jais Valeur.

Frihandelsaftalen åbner ikke bare nye muligheder. Den sikrer samtidig den eksport, der så sent som sidste sommer så ud til at blive udfordret af slagterier i USA og Brasilien. Dengang havde USA netop forhandlet frihandelsaftalen TTIP på plads med blandt andet Japan, og EU's forhandlinger med Japan stod lidt stille. Siden har præsident Donald Trump annulleret USA's aftale, og nu er EU altså nået i mål.

- Vi har reelt overhalet vores største konkurrenter indenom. Jeg vil derfor gerne rose de embedsmænd i både Danmark og EU, og ikke mindst EU's landbrugskommissær Paul Hogan, der har lagt tusindvis af timer i at få aftalen på plads. De sikrer blandt andet Danish Crown fantastiske muligheder for at eksportere mere til Japan. Nu er det op til at os at udnytte dem, siger Jais Valeur.

De japanske kunder køber allerede i dag en væsentlig del af det brystflæsk og de svinekamme, Danish Crown har til rådighed. Sidste år eksporterede Danish Crown over 100.000 tons grisekød til Japan.

relaterede artikler

Danish Crown planlægger fabrik i Kina 09. november 2016 kl. 11:22