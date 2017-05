Dagrofa køber fynsk slagteri

- Dagrofa har valgt at satse på de områder, hvor vi kan være bedst i markedet. Inden for foodservice er vi meget stærke på ferskvarer, og med opkøbet af Grambogård styrker vi denne kategori yderligere. Derudover vil det skærpe kødprofilen i de største af vores MENY-butikker, hvor vi oplever en stigende efterspørgsel på produkter af exceptionel kvalitet med fokus på økologi og dyrevelfærd, siger Per Thau, koncernchef i Dagrofa i en pressemeddelelse.

Her passer Grambogårds eksklusive kvalitetsniveau og stærke profil perfekt ind i fremtidsplanerne, som ikke længere omfatter discountkæden Kiwi, som virksomheden for nylig valgte at lukke, fordi kæden alene sidste år gav et underskud på over en halv milliard kroner.