Dagplejere vil ikke rykke tilbage til Sneslev

Ringsted - 18. januar 2017 kl. 16:02 Af Ulla Jensen

Dagplejere fra Sneslev, Ørslev og Farendløse er blevet så glade for deres midlertidige opholdssted i Stakhavegård på Frejasvej i Ringsted, at dagplejen nu beder om, at stedet gøres permanent som legestue én gang om ugen. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

De fem dagplejere fra »Landet Syd« flyttede fra Sneslevs gamle skole i august sidste år, fordi skolen skulle ombygges til at huse flygtninge. Meningen var, at de herefter skulle tilbage til skolen, som de har brugt til legestue i mange år.

- Vi har fået en henvendelse fra dagplejen om, at medarbejderne og forældrene er blevet rigtig glade for Stakhavegård og gerne vil have lov at blive, siger Ringsted Kommunes børne- og kulturdirektør Henrik Harder.

Politikerne er positive over for ønsket, men har besluttet at høre lokale råd i spørgsmålet.